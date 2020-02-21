Власти Подмосковья планируют проводить встречи родителей с поставщиками питания в школы

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 21 февраля. /ТАСС/. Главы муниципальных образований Московской области совместно с родителями подмосковных школьников смогут дважды в год проводить встречи с поставщиками питания в образовательные учреждения, первые подобные встречи планируется провести к началу учебного года. Об этом в пятницу сообщила журналистам министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

"Мы планируем минимум два раза в год устраивать на уровне глав муниципальных образований встречи с родительской общественностью и поставщиками питания. Почему два раза в год? Мы определяем январь, когда во всех муниципалитетах заключаются [контракты] с новыми поставщиками питания, он заключен на год. И перед началом учебного года - в сентябре", - пояснила Каклюгина.

По словам министра, на таких встречах поставщик питания сможет подробно рассказать о блюдах и продуктах, которые используются при их создании. "Он [поставщик] показывает, как будет выглядеть пищеблок, как выглядит производство", - добавила министр.

По ее словам, при необходимости количество подобных встреч может быть увеличено. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства образования региона, первые встречи родителей с поставщиками планируется провести к началу учебного года.

Также Каклюгина напомнила, что в регионе в начале февраля стартовал проект "Родительский контроль", направленный на усиление контроля за качеством питания в школах.

"Родитель в любой день, в любое время, предварительно записавшись у классного руководителя, может прийти в школьную столовую и попробовать обед или завтрак в школьной столовой. Для чего мы это делаем? У многих родителей складывается мнение, что еда недостаточно вкусная, каша недостаточно теплая, суп недостаточно наваристый. И это мнение родителей формируется со слов ребенка. Для того, чтобы родители не переживали, что едят их дети в школе, мы решили открыть двери всех наших школьных столовых", - сказала Каклюгина.