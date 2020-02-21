20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Подмосковья планируют проводить встречи родителей с поставщиками питания в школы

Предполагается, что первая встреча пройдет перед началом учебного года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 21 февраля. /ТАСС/. Главы муниципальных образований Московской области совместно с родителями подмосковных школьников смогут дважды в год проводить встречи с поставщиками питания в образовательные учреждения, первые подобные встречи планируется провести к началу учебного года. Об этом в пятницу сообщила журналистам министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

"Мы планируем минимум два раза в год устраивать на уровне глав муниципальных образований встречи с родительской общественностью и поставщиками питания. Почему два раза в год? Мы определяем январь, когда во всех муниципалитетах заключаются [контракты] с новыми поставщиками питания, он заключен на год. И перед началом учебного года - в сентябре", - пояснила Каклюгина.

По словам министра, на таких встречах поставщик питания сможет подробно рассказать о блюдах и продуктах, которые используются при их создании. "Он [поставщик] показывает, как будет выглядеть пищеблок, как выглядит производство", - добавила министр.

По ее словам, при необходимости количество подобных встреч может быть увеличено. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства образования региона, первые встречи родителей с поставщиками планируется провести к началу учебного года.

Также Каклюгина напомнила, что в регионе в начале февраля стартовал проект "Родительский контроль", направленный на усиление контроля за качеством питания в школах.

"Родитель в любой день, в любое время, предварительно записавшись у классного руководителя, может прийти в школьную столовую и попробовать обед или завтрак в школьной столовой. Для чего мы это делаем? У многих родителей складывается мнение, что еда недостаточно вкусная, каша недостаточно теплая, суп недостаточно наваристый. И это мнение родителей формируется со слов ребенка. Для того, чтобы родители не переживали, что едят их дети в школе, мы решили открыть двери всех наших школьных столовых", - сказала Каклюгина.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Рейтинг поставщиков питания в школы Подмосковья составят с учетом мнения родителей
В рейтинг будут складываться жалобы и обращения родителей, которые будут приходить в школы и пробовать питания в столовых
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС