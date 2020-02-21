Рейтинг поставщиков питания в школы Подмосковья составят с учетом мнения родителей

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Московской области будут учитывать мнение родителей при составлении рейтинга поставщиков питания в школы региона. Рейтинг планируется опубликовать на сайте Министерства образования Подмосковья к марту, сообщила журналистам в пятницу министр образования области Ирина Каклюгина.

"Мы планируем опубликовать рейтинг [поставщиков питания в школы] к марту Порядка 100 поставщиков питания на территории Московской области сейчас работают и оказывают услуги по организации питания. В рейтинг будет складываться все и, конечно же, жалобы и обращения родителей, которые будут приходить в школы и пробовать это питание", - сказала Каклюгина, отвечая на вопрос ТАСС.

В начале февраля в Московской области стартовал проект "Родительский контроль", направленный на усиление контроля за качеством питания в школах. В рамках акции каждый родитель может посетить школьную столовую и оценить качество блюд.