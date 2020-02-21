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Более 4,2 тыс. подарочных наборов выдали в роддомах Подмосковья

Программу по выдаче наборов запустили в регионе 1 сентября 2019 года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Молодые родители получили более 4,2 тыс. подарочных наборов "Я родился в Подмосковье", в которых есть все необходимое для первых месяцев жизни малыша. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"С 1 сентября 2019 года в роддомах и перинатальных центрах Московской области молодые мамы получают подарочные наборы "Я родился в Подмосковье". С начала реализации программы выдано более 4,2 тыс. подарочных наборов, в которые входят одежда, косметика по уходу для ребенка и мамы, средства гигиены. У семьи также есть возможность выбрать вместо подарочного набора денежную выплату в размере 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Получить подарочный набор или денежную выплату могут граждане РФ при условии государственной регистрации рождения ребенка органами ЗАГС Московской области. Непосредственно в роддоме мама может оформить свидетельство о рождении ребенка, справку о рождении для получения единовременного пособия, полис обязательного медицинского страхования, ИНН, СНИЛС, документы на получение материнского капитала, прикрепить ребенка к поликлинике и поставить на учет для дальнейшего приема в детский сад, уточняется в сообщении.

В Московской области работает единый региональный кол-центр "Стань мамой в Подмосковье", и будущие родители смогут получить ответы на все интересующие их вопросы о родах в Московской области.

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Россия
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