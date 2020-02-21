Портал для оценки качества услуг ЖКХ заработал в Подмосковье

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Московской области запустили в работу интернет-сервис Тырешаешьжкх.рф. Жители региона смогут на портале оценить качество представляемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства услуг, сообщила в пятницу пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

"В Подмосковье заработал интернет-сервис, помогающий выявлять нужды и потребности населения в сфере ЖКХ <...> Интернет-сервис Тырешаешьжкх.рф разработан региональным Министерством ЖКХ во взаимодействии с Министерством энергетики, Госжилинспекцией, при поддержке Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области. Основная цель проекта - дать жителям возможность оценить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, начиная от состояния водо- и теплоснабжения до оценки работы дворника и уборщицы в доме", - говорится в сообщении.

На портале можно оставить заявку с описанием проблемы или интересующим вопросом и оперативно получить решение.

"Важнейший принцип работы правительства Московской области - чуткое отношение к людям, возможность слушать и слышать их. Первым и главным пунктом в оценке деятельности органов власти в части жилищно-коммунального хозяйства региона является решение вопросов, направленных на улучшение качества жизни людей, условий их проживания, сервисного обслуживания многоквартирных домов на высоком "пятизвездочном" уровне. Важным инструментом решения этой задачи является постоянная обратная связь с жителями", - приводят в сообщении слова заместителя председателя правительства Подмосковья Евгения Хромушина.