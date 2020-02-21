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Полицейские проверяют информацию о наличии плана по числу уголовных дел в Орехово-Зуево

Ранее в СМИ сообщалось о том, что руководитель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин написал заявление с просьбой проверить межмуниципальное управление МВД "Орехово-Зуевское"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Полиция Московской области начала проверку после информации о том, что в межмуниципальном отделе МВД "Орехово-Зуевское" якобы существует план по количеству возбужденных и расследуемых уголовных дел. Об этом ТАСС сообщила в пятницу руководитель областного главка МВД Татьяна Петрова.

"В связи с размещением на интернет-ресурсах информации и аудиозаписи о якобы существующем в МУ МВД России "Орехово-Зуевское" плане по количеству возбужденных и расследованных уголовных дел руководством Главного управления МВД России по Московской области назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказал собеседник агентства.

Ранее издание РБК со ссылкой на руководителя Московского профсоюза полиции Михаила Пашкина сообщило о том, что он написал заявление на имя главы МВД Владимира Колокольцева с просьбой провести служебную проверку в отношении заместителя главы МВД генерал-полковника Аркадия Гостева, отвечающего в министерстве за работу органов дознания, а также проверить ГУ МВД по Подмосковью, а именно межмуниципальное управление МВД "Орехово-Зуевское", где прошло совещание дознавателей, на котором сотрудникам поставили задачу сдать до конца месяца 55 уголовных дел.

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