Более 63 млн рублей направят в Подмосковье на закупку лесопожарной техники в 2020 году

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Еще 20 единиц лесопожарной техники на сумму более 63 млн рублей планируют закупить в 2020 году в Комитете лесного хозяйства Подмосковья, в 2019 году было закуплено техники на 77,8 млн рублей, сообщает пресс-служба комитета.

Ежегодно для борьбы с пожарами Комитет лесного хозяйства Московской области осуществляет закупку лесопожарной техники, что позволяет значительно обновлять уже существующий парк техники и оборудования. В 2019 году в рамках национального проекта "Экология", федерального проекта "Сохранение лесов" закуплено 86 единиц лесопожарной техники и оборудования, на сумму 77,88 млн рублей.

"В 2020 году запланирована закупка еще 20 единиц лесопожарной техники и оборудования на сумму 63,52 млн рублей", - приводятся в сообщении слова председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Ивана Советникова.

Отмечается, что причиной большинства лесных пожаров является человеческий фактор - нарушение элементарных правил пожарной безопасности, в том числе поджоги сухой травы. Палы сухой травы являются основной опасностью для лесов в весенний период. Граждане, не осознавая возможных последствий, жгут сухую траву на полях, на своих участках и, как следствие, происходят переходы огня с земель иных категорий на земли лесного фонда.

Наибольшее количество пожаров в 2019 году возникло на территории городских округов Луховицы (40 штук), Орехово-Зуевский (31 штука) и Балашиха (27 штук). По одному пожару - в городских округах Электросталь, Черноголовка и Люберцы. Наибольшие площади возгораний травы зафиксированы в городских округах - Богородском (50,8 га), Коломенском (12,4 га) и городском округе Луховицы (8,2 га). Возгораний травы не допущено в городских округах Реутов и Краснознаменск, а наименьшая площадь была зафиксирована в городском округе Котельники (0,02 га).