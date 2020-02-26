В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в программе "Социальная ипотека"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство инвестиций и инноваций Московской области объявило о начале проведении отбора наиболее востребованных молодых ученых и специалистов для участия в подпрограмме "Социальная ипотека" госпрограммы Подмосковья "Жилище" в 2020 году, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"В Подмосковье стартовал прием заявок молодых ученых и уникальных специалистов ОПК на участие в программе "Социальная ипотека". В соответствии с программой правительство области оплачивает первоначальный взнос при оформлении договора ипотечного жилищного кредитования на покупку жилья посредством свидетельства и ежемесячно компенсирует оплату основного долга по кредиту. Участник программы в течение действия договора оплачивает проценты по кредиту", - говорится в сообщении.

Стать участником программы "Социальная ипотека" могут молодые ученые научных организаций и уникальные специалисты организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Московской области возрасте до 35 лет и проработавшие на предприятиях не менее года.

"Социальная ипотека" действует в Подмосковье с 2016 года. За этот период свое жилье в рамках программы получили 407 молодых ученых и молодых уникальных специалистов Московской области. Программа позволяет значительно снизить объем нагрузки по ипотечному кредиту. Например, при стоимости квартиры 5 млн рублей, ежемесячный платеж для участника программы составит менее 20 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.

В прошлом году было получено в 2,5 раза больше заявок, чем было предусмотрено программой.

"Задача этой программы очень простая - обеспечить необходимым уровнем комфорта наиболее ценных и перспективных специалистов региона, сохранив высокий кадровый потенциал предприятий ОПК и научных организаций области. В текущем году, как и в прошлом, мы выберем 100 участников, которые получат свое жилье при поддержке правительства Московской области. Документы можно будет подать до конца марта", - добавил Хромов.

Заявки на участие в программе "Социальная ипотека" принимаются по адресу: Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, Бизнес-центр "Кубик", cектор Г, кабинеты 403 (по категории молодой ученый и специалист) и 410 (по категории молодой уникальный специалист). Подробно об условиях участия можно узнать на сайте Министерства инвестиций и инноваций Московской области.