20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в программе "Социальная ипотека"

Власти региона отмечают, что жилье при поддержке правительства получат 100 участников

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство инвестиций и инноваций Московской области объявило о начале проведении отбора наиболее востребованных молодых ученых и специалистов для участия в подпрограмме "Социальная ипотека" госпрограммы Подмосковья "Жилище" в 2020 году, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"В Подмосковье стартовал прием заявок молодых ученых и уникальных специалистов ОПК на участие в программе "Социальная ипотека". В соответствии с программой правительство области оплачивает первоначальный взнос при оформлении договора ипотечного жилищного кредитования на покупку жилья посредством свидетельства и ежемесячно компенсирует оплату основного долга по кредиту. Участник программы в течение действия договора оплачивает проценты по кредиту", - говорится в сообщении.

Стать участником программы "Социальная ипотека" могут молодые ученые научных организаций и уникальные специалисты организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Московской области возрасте до 35 лет и проработавшие на предприятиях не менее года.

"Социальная ипотека" действует в Подмосковье с 2016 года. За этот период свое жилье в рамках программы получили 407 молодых ученых и молодых уникальных специалистов Московской области. Программа позволяет значительно снизить объем нагрузки по ипотечному кредиту. Например, при стоимости квартиры 5 млн рублей, ежемесячный платеж для участника программы составит менее 20 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.

В прошлом году было получено в 2,5 раза больше заявок, чем было предусмотрено программой.

"Задача этой программы очень простая - обеспечить необходимым уровнем комфорта наиболее ценных и перспективных специалистов региона, сохранив высокий кадровый потенциал предприятий ОПК и научных организаций области. В текущем году, как и в прошлом, мы выберем 100 участников, которые получат свое жилье при поддержке правительства Московской области. Документы можно будет подать до конца марта", - добавил Хромов.

Заявки на участие в программе "Социальная ипотека" принимаются по адресу: Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, Бизнес-центр "Кубик", cектор Г, кабинеты 403 (по категории молодой ученый и специалист) и 410 (по категории молодой уникальный специалист). Подробно об условиях участия можно узнать на сайте Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Младенческая смертность в Подмосковье снизилась почти на 5% в 2019 году
В регионе работают шесть перинатальных центров третьего уровня и Московский областной НИИ акушерства и гинекологии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС