Минтранс Подмосковья предупредил водителей об ухудшении ситуации на дорогах из-за непогоды

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Рост числа аварий возможен на дорогах Московской области в связи с прогнозируемым снегом с дождем, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона рекомендует водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"В связи с ухудшением погодных условий в Московской области ввиду прогнозируемого снега с дождем на территории региона возможен рост дорожно-транспортных происшествий. Из-за осадков видимость на дорогах, возможно, будет затруднена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водителям не следует выезжать на дорогу на летней резине. Также рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, снижать скорость перед поворотами и пешеходными переходами.

Минтранс региона рекомендует пешеходам соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным переходам, а также не ходить по обочинам.

По данным Гидрометцентра, в среду в Подмосковье воздух прогреется до 5 градусов тепла, в ночь на четверг температура опустится до 3 градусов ниже нуля.