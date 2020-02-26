Подмосковные ветераны получат по 25 тыс. рублей ко Дню Победы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Ветераны Московской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне получат единовременную выплату в 25 тыс. рублей, сообщает в среду пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне подмосковные ветераны получат единовременную выплату от 15 до 25 тыс. рублей. В этом году размер выплаты увеличен в 2,5 и 3 раза", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

Как уточнили в ведомстве, участникам и инвалидам войны будет выплачено по 25 тыс. рублей, а вдовам участников ВОВ, не вступившим в повторный брак, бывшим узникам концлагерей, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженикам тыла - по 15 тыс. рублей. Региональную единовременную выплату предоставят в дополнение к федеральной материальной помощи.

В министерстве отметили, что всего в Московской области проживает свыше 64 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, из них непосредственно участников и инвалидов войны более 3,5 тыс.

"В преддверии праздника Победы социальные работники вместе с волонтерами посетят каждого участника войны и вручат им памятные подарки. Дополнительно наши специалисты проверят социально-бытовые условия проживания ветеранов и окажут им всю необходимую помощь и поддержку", - отметила министр.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и всем приравненным к ним категориям составит 75 тыс. рублей, труженикам тыла - 50 тыс. рублей.