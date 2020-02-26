Свыше 300 км новых линий освещения установят в 2020 году на дорогах Подмосковья

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Более 300 км новых линий наружного освещения установят на дорогах регионального значения в Московской области в 2020 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В этом году на региональной сети линии освещения построят более чем на 290 участках в 35 муниципальных образованиях - это свыше 300 км. Адресный перечень объектов сформирован по итогам обследования автомобильных дорог, а также на основании данных ГИБДД региона. В первую очередь линиями освещения обустраивают аварийно-опасные участки автодорог, где произошли ДТП с погибшими", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексея Гержика.

Комплекс работ включает монтаж опор, кронштейнов и светильников, а также монтаж проводов и пусконаладочные работы. Наибольший объем работ планируется выполнить в Дмитровском округе - здесь появится более 40 км новых линий освещения. Также свыше 29 км линий освещения установят вдоль региональных дорог в Егорьевске, 28,9 км - в Щелково, отмечается в сообщении.

Освещение появится на участках вылетных магистралей Подмосковья: Носовихинском шоссе в городских округах Балашиха, Богородский, Электросталь, на Волоколамском шоссе в Истринском и Волоколамском округах, на Егорьевском шоссе в Егорьевске, Можайском шоссе в Можайске и Одинцове.

Всего в период с 2016-2019 годы в Московской области проложено 860 км линий освещения вдоль дорог регионального значения, добавила пресс-служба.