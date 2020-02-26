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Транспортные карты "Стрелка-Тройка" с новым дизайном поступили в продажу в Подмосковье

Всего выпущено 10 тыс. экземпляров карт

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Лимитированная коллекция транспортных карт "Стрелка-Тройка" с обновленным дизайном "Зима в Подмосковье" поступила в продажу в Московской области. Всего выпущено 10 тыс. экземпляров карт, об этом сообщает в среду пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Транспортные карты "Стрелка - Тройка" с обновленным дизайном "Зима в Подмосковье" поступили в продажу с 26 февраля. Приобрести новые карты можно в кассах АО "Мострансавто". Карты поступили в продажу тиражом 10 тыс. экземпляров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что залоговая стоимость карты составляет 80 рублей. При возвращении карты деньги можно получить обратно.

В пресс-службе добавили, что в продажу поступили также брелоки с обновленным дизайном. Их стоимость составляет 350 рублей.

"Карта с обновленным дизайном и брелок красного цвета, дизайн соответствует общему стилю всего проекта Московской области "Зима в Подмосковье". Лимитированную серию выпустили специально для жителей региона и гостей, которые собираются посещать культурно-развлекательные программы и спортивные площадки в Подмосковье", - добавили в ведомстве.

Региональный проект "Зима в Подмосковье" - это комплекс мероприятий, представляющий жителям и гостям Московской области наиболее интересные площадки для проведения зимнего отдыха.

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