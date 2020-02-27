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Детский омбудсмен сообщила, что треть школьников Подмосковья видят травлю каждый день

По словам Ксении Мишоновой, 15% опрошенных детей признались, что были жертвами буллинга и травли

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Примерно 33% подмосковных школьников знают, что такое травля, и видят ее каждый день, сообщила в четверг во время эфира на "Вести FM" уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Опрос детей проходил на региональном школьном портале в 2019 году.

"Когда мы проводили опрос по конфликтной среде в школе, выяснили, что 33% наших подмосковных детей признают, что они знают, что такое травля, и видят это каждый день по отношению к одежде, национальности, внешнему виду; 15% детей, умножьте это сразу на два, так как не все признаются, были жертвами буллинга и травли, и только 8% учителей говорят, что это действительно есть в школах", - сказала Мишонова.

Она добавила, что чаще всего травля начинается из-за некорректных высказываний, замечаний, которые при всех делают ребенку сами учителя.

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