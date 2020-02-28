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В Подмосковье создадут перечень предпринимателей для участия в программах господдержки

Заявления на включение в перечень будут приниматься до 15 мая

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Прием заявок от предпринимателей для формирования перечня субъектов малого и среднего бизнеса с целью их участия в программах государственной поддержки начинается в Подмосковье с 1 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"С 1 марта Министерство инвестиций и инноваций Московской области начинает прием заявлений от предпринимателей в рамках второго этапа формирования перечня субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия. Перечень формируется в соответствии с изменениями федерального законодательства "О развитии малого и среднего предпринимательства", которые непосредственно в законе устанавливают, каким условиям должен соответствовать субъект МСП для отнесения его деятельности к социальному предпринимательству", - говорится в сообщении.

Зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов отметил, что соцпиальное редпринимательство является одним из приоритетных направлений поддержки МСП в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он подчеркнул, что получение статуса "социальное предприятие" открывает новые возможности для развития бизнеса за счет большого пакета мер государственной поддержки.

"Это и конкурсы на получение грантов, и субсидирование отдельных видов расходов, и льготное финансирование, и микрокредитование, и другие формы господдержки. Поэтому мы рекомендуем предпринимателям внимательно изучить условия получения этого статуса и подать документы. Заявления на включение в перечень социальных предприятий Московской области в 2020 году можно будет подать до 15 мая", - добавил Хромов.

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