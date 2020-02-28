ОЭЗ "Исток" во Фрязине планируют расширить на 9 га до конца года

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Особую экономическую зону (ОЭЗ) "Исток" во Фрязине планируют расширить почти на 9 гектаров до конца 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

"Мы получили сейчас 8,6 га земли и будем стараться в ближайшее время расширить (ОЭЗ "Исток" - прим. ТАСС). Нам эту землю передала Российская Федерация. Мы сейчас с Минимуществом решаем вопросы по передаче ее в управление для особой зоны. До конца года должны это сделать", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова.

По его словам, новых потенциальных резидентов будут искать после того, как новая территория перейдет во владение ОЭЗ "Исток".

Глава городского округа Фрязино Константин Бочаров отметил, что в 2019 году инфраструктуру ОЭЗ "Исток" пополнили пять новых резидентов - теперь их 21. С момента начала функционирования ОЭЗ объем инвестиций резидентов составил почти 25 млрд рублей, создано 350 новых рабочих мест.

"Новые резиденты в ходе реализации инвестиционных проектов планируют создать еще более 180 рабочих мест. Это значимый вклад в экономику города и региона. Продолжаем искать вместе с Министерством инвестиций Московской области новые площади и ресурсы для развития нашей ОЭЗ", - сказал Бочаров.