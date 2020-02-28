Порядка 15 тыс. видеокамер подключат к системе распознавания лиц в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Около 15 тыс. видеокамер задействуют в системе распознавания лиц, которая заработает в Подмосковье в 2020 году. Они будут располагаться в общественных местах, на дорогах и в подъездах жилых домов, сообщает в пятницу Главное управление региональной безопасности Московской области.

"В этом году стоит задача предоставить правоохранителям инструменты интеллектуального видеонаблюдения, в первую очередь систему распознавания лиц. В этом году она впервые заработает как минимум на 15 тыс. видеокамер, установленных в общественных местах, на дорогах и в подъездах жилых домов", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время в регионе функционирует централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации "Безопасный регион". Она является инструментом для профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, и повышения их раскрываемости.

"Еще в 2016 году на все Подмосковье приходилось всего несколько сотен видеокамер. С запуском программы "Безопасный регион" за три с небольшим года их количество значительно выросло, сегодня к системе подключена 41 тыс. видеокамер", - отмечается в сообщении.

Также в систему "Безопасный регион" интегрировано более 5 тыс. камер, установленных коммерческими организациями и управляющими компаниями многоквартирных домов. Это упрощает доступ к ним полиции. "Значимость системы видеонаблюдения оценили и жители области. Так, по итогам голосования "Сделаем Подмосковье безопасным вместе", более 70% в качестве первоочередной меры безопасности выбрали установку дополнительных видеокамер в своем районе", - сказали в пресс-службе.