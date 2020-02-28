{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Порядка 15 тыс. видеокамер подключат к системе распознавания лиц в Подмосковье в 2020 году

В настоящее время в регионе работает система видеонаблюдения с 41 тыс. камер

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Около 15 тыс. видеокамер задействуют в системе распознавания лиц, которая заработает в Подмосковье в 2020 году. Они будут располагаться в общественных местах, на дорогах и в подъездах жилых домов, сообщает в пятницу Главное управление региональной безопасности Московской области.

"В этом году стоит задача предоставить правоохранителям инструменты интеллектуального видеонаблюдения, в первую очередь систему распознавания лиц. В этом году она впервые заработает как минимум на 15 тыс. видеокамер, установленных в общественных местах, на дорогах и в подъездах жилых домов", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время в регионе функционирует централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации "Безопасный регион". Она является инструментом для профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, и повышения их раскрываемости.

"Еще в 2016 году на все Подмосковье приходилось всего несколько сотен видеокамер. С запуском программы "Безопасный регион" за три с небольшим года их количество значительно выросло, сегодня к системе подключена 41 тыс. видеокамер", - отмечается в сообщении.

Также в систему "Безопасный регион" интегрировано более 5 тыс. камер, установленных коммерческими организациями и управляющими компаниями многоквартирных домов. Это упрощает доступ к ним полиции. "Значимость системы видеонаблюдения оценили и жители области. Так, по итогам голосования "Сделаем Подмосковье безопасным вместе", более 70% в качестве первоочередной меры безопасности выбрали установку дополнительных видеокамер в своем районе", - сказали в пресс-службе.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Отремонтированную по программе "Здравоохранение Подмосковья" амбулаторию открыли в Кубинке
Подрядчик заменил коммуникации, отремонтировал подвал и фасад медицинского учреждения, сделал дренажную систему, а также завершил отделочные работы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС