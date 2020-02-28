Отремонтированную по программе "Здравоохранение Подмосковья" амбулаторию открыли в Кубинке

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. В Кубинке открылась амбулатория после капитального ремонта, проведенного в рамках программы "Здравоохранение Подмосковья". Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

"Сегодня глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Значкова открыли после капитального ремонта амбулаторию в Кубинке по улице Армейская. Работы осуществлялись по губернаторской программе "Здравоохранение Подмосковья", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подрядчик заменил все коммуникации, отремонтировал полностью подвал и фасад медицинского учреждения, сделал дренажную систему, а также завершил отделочные работы. Плановая мощность учреждения составляет порядка 200 посещений в смену.

Прием в медицинском учреждении будут вести терапевт, педиатр, взрослый и детский стоматологи, лор, акушер-гинеколог, офтальмолог, а также другие специалисты узкого и широкого профиля.

Ранее стало известно, что в рамках программы бюджетного строительства на 2019-2024 годы в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию порядка 315 социальных объектов. Объем финансирования программы составляет более 210 млрд рублей. На 2019 год в регионе было запланировано строительство около 90 соцобъектов, из них 25 ФАПов.