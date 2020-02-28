Доля заявок о техприсоединении в Мособласти с использованием онлайн-сервисов достигла 90%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Почти все заявки на подключение к энергетическим ресурсам в Подмосковье к началу 2020 года осуществляются в электронном виде - доля заявок, поступающих с использованием онлайн-сервисов, достигла 90%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

"Использование регионального портала государственный услуг гарантирует быстрое подключение ко всем видам инженерных сетей. По итогам 2019 года 90% заявок прошли в электронном виде, в том числе 15% через портал. Благодаря возможности подачи электронной заявки повышается уровень комфорта многих людей, проживающих на территории региона", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Подмосковья Александра Самарина.

По данным властей региона, в 2019 году в электронном виде выдано более 135 тыс. документов технологического присоединения к инженерной инфраструктуре, что на 9% больше показателя 2018 года (124 тыс.). В 2020 году планируется достичь рубежа 136-145 тыс. документов, на 10-17% больше, по технологическому присоединению в электронном виде за счет снижения количества заявок, подаваемых в бумажном виде.

В министерстве напомнили, что Московская область участвует в эксперименте в рамках перехода к цифровой экономике по переводу услуг по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям и сетям газораспределения в электронный вид с 2017 года. Реализована услуга "Единая заявка на выдачу технических условий, договоров о подключении, актов о подключении", которая позволяет заявителям подавать заявку онлайн посредством регионального "Портала государственных и муниципальных услуг" (РПГУ).

Так, в 2019 году через РПГУ поступило более 10 тыс. заявок на выдачу технических условий и почти 8 тыс. заявок на договоры технологического присоединения (за 2018 год почти 6,5 тыс. заявок на выдачу технических условий и более 5 тыс. заявок на договоры технологического присоединения).