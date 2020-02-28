Музыканты Московской областной филармонии выступят с иностранными певцами 29 февраля

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Симфонический оркестр Московской областной филармонии 29 февраля выступит с оперными певцами мировой сцены, сообщается на сайте министерства культуры региона.

"В Кафедральном соборе святых Петра и Павла 29 февраля в 21:00 реквием Вольфганга Амадея Моцарта прозвучит в исполнении симфонического оркестра Московской областной филармонии "Инструментальная капелла" и Государственного академического Московского областного хора имени А. Кожевникова. За дирижерским пультом - художественный руководитель оркестра, заслуженный артист России Виктор Луценко", - говорится в сообщении.

В исполнении примут участие солистка Государственного телевидения и радио России Дарья Давыдова (сопрано), Мария Остроухова (меццо-сопрано, Великобритания - Россия), приглашенный солист Каунасского музыкального театра (Литва) Юрий Ростоцкий (тенор), солист Хора Сретенского монастыря Вадим Зарипов (бас).

Московская областная филармония была учреждена весной 1943 года. В 2013 году филармония была воссоздана по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева.