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Компания из Дзержинского вложила более 710 млн рублей в развитие переработки вторсырья

Компания "Орис Пром" занимается переработкой лома, отходов черных и цветных металлов, отходов резины, строительных отходов железобетона

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Одно из крупных предприятий муниципалитета ООО "Орис Пром" инвестировало более 710 млн рублей в развитие переработки вторичных ресурсов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В ходе рабочего визита в городской округ Дзержинский заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов посетил одно из крупных предприятий муниципалитета ООО "Орис Пром". Компания занимается переработкой вторичных ресурсов: переработка лома и отходов черных и цветных металлов, отходов резины, строительных отходов железобетона. Предприятие работает с 2001 года.

"Только в прошлом году компания инвестировала больше 270 млн рублей в развитие своего производства и сейчас оценивает перспективы для дальнейшего роста. А в целом объем инвестиций за последние годы превысил 711 млн рублей. Сегодня в "Орис Пром" трудится более 500 человек, только местный в прошлом году бюджет получит от предприятия почти 4 млн рублей налоговых отчислений. Компания во всех отношениях важный и нужный резидент и для муниципалитета, и для Московской области в целом", - приводятся в сообщении слова Хромова.

Зампред отметил развитие компании, которая активно осваивает новые направления деятельности и занимается собственными разработками. В частности, компания открыла новое производство по переработке изношенных шин, в том числе металлического корда в Дзержинском. "Орис Пром" сейчас располагает не только пятью своими производственными площадками в Московской области, в городских округах Дзержинский, Воскресенск, Истра, Раменское, Одинцовском городском округе, но 60 специализированными грузовиками для вывоза шин и 1,5 тыс. сменными контейнерами собственного производства для складирования и перевозки различного вида отходов.

Технология ООО "Орис Пром" обеспечивает 100% выход вторичных материалов без какого-либо захоронения отходов переработки. Также "Орис Пром" запустила серийное производство универсального грейфера для перевалочной техники с разработанной технической документацией, запатентованной конструкцией грейфера и производством комплектующих.

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