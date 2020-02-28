Проекты пяти городов Подмосковья победили на Всероссийском конкурсе благоустройства

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Проекты благоустройства территорий пяти городов Московской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в пятницу сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"Сегодня, 28 февраля, в Тюмени в рамках второго Всероссийского форума малых городов и исторических поселений подвели итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020. По итогам Московская область стала лидером, разделив 1 место с Республикой Башкортостан по количеству побед. Из девяти заявок от Московской области - пять победителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в номинации "Исторические поселения" победителями стали Зарайск и Ногинск. В категории "Малые города до 20 тыс. человек" победил Волоколамск, а Егорьевск и Сергиев Посад стали лучшими номинации "Малые города от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек".

Как пояснили в пресс-службе, общая сумма грантов подмосковным городам, которые будут предоставлены по итогу конкурса, составит 314 млн рублей.

"Московский регион, в основном, состоит из малых городов. Безусловно, их развитие является одной из важнейших задач. Всего в регионе 22 исторических поселения - два федерального значения (Зарайск и Коломна) и 20 областного значения", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Михаила Хайкина.

Концепции благоустройства территорий

Как пояснили в пресс-службе министерства, в Зарайске в рамках концепции благоустройства набережной реки Осетр предусматривается соединение набережной с городом с помощью обустройства 10 спусков, а также объединение исторического и природно-рекреационного пешеходного маршрута. Проектируемая территория набережной включает четыре существующие основные функциональные зоны: пляж, лодочная станция, плотина и святой источник "Белый колодец".

В Волоколамске планируется благоустроить улицу Советскую. Здесь предусмотрено благоустройство сквера искусств и сквера вокруг исторических зданий. Важным проектным решением станет создание на улице интерактива для жителей и туристов: улица станет первой в сети туристических маршрутов Волоколамска, где будет запущено приложение с дополненной реальностью.

В пресс-службе рассказали, что в Ногинске будет выполнено благоустройство набережной реки Клязьма от парка Волхонка до Глуховского моста. Предполагается связать историческую часть города со всеми крупными общественными пространствами и историческими объектами для привлечения туристов.

Концепция благоустройства в Егорьевске предусматривает расширение улицы Александра Невского. Часть улицы станет пешеходной, также будет организован доступ к реке Гуслица.

По данным пресс-службы, в Сергиевом Посаде будет проведено благоустройство бульвара Кузнецова. Проектом благоустройства планируется превратить бульвар в Мемориально-рекреационную зону. Предполагается, что территория совместит в себе две основных зоны - мемориальную и досуговую.