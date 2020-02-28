Свыше 30 компаний Подмосковья приняли участие в роуд-шоу

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Более 30 производителей из 14 городских округов Московской области приняли участие в роуд-шоу, где представили свою продукцию. Торговая сессия прошла в гипермаркете "О"КЕЙ" в ТРЦ "Весна" при участии Министерства потребительского рынка и услуг и министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Об этом сообщил журналистам в пятницу первый заместитель министра потребительского рынка и услуг региона Яков Головченко.

"Это не первое и не последнее мероприятие подобного формата. Его цели остаются прежними: поддержка взаимодействия ритейла с региональными поставщиками, расширение ассортимента подмосковной продукции в предприятиях торговли Московской области. Для производителей Московской области - это хороший шанс зайти в торговую сеть напрямую, минуя посредников и наполнить полки магазина своей продукцией. В роуд-шоу приняли участие более 30 компаний, которые представили 14 городских округов Московской области. Речь идет о фермерах и производителях: сыров, колбасных изделий, молочной, мясной и рыбной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий", - сказал Головченко.

Как добавили в министерстве, в настоящее время ГК "О"КЕЙ" сотрудничает более чем с 40 компаниями Московской области, которые занимаются производством молочной, мясной, рыбной продукции, а также поставками свежих овощей и фруктов. Среди них: ООО "МПЗ Богородский", АО "Мясокомбинат Клинский", ООО "Щелковский МПК", ООО "Раменский Торговый Дом", ООО "Торговый дом "Рузское молоко" и другие. Сотрудничество с местными производителями позволяют группе компаний расширять ассортимент товаров разных категорий и поставлять на полки своих гипермаркетов в регионе свежие продукты по приемлемым ценам, сокращая затраты на логистику. В министерстве уточнили, что торговые сессии дают возможность местным производителям укрепить свои позиции на рынке и войти в федеральную сеть; основная задача таких мероприятий в регионах - выстроить взаимодействие по линии "власть - торговля - региональный производитель".

Сотрудничество с Подмосковьем

"Принимая участие в подобных мероприятиях, производители получают дополнительную возможность привлечь внимание ритейлеров к своей продукции, представить наиболее интересные ассортиментные позиции, продемонстрировать новинки, раскрыть перспективы развития производства. Встречи в подобном формате позволяют производителям максимально продуктивно вести переговоры с закупщиками", - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Как отметил коммерческий директор направления продовольственные товары ГК "О"КЕЙ" Даниил Цветаев, в торговой сети видят повышение потребительского спроса на продукты локальных производителей, сотрудничество с ними позволяет компании "представить покупателю широкий выбор продукции высокого качества и исключительной свежести по доступной цене, особенно в ключевых категориях: птица, яйцо, молочная продукция, колбасные изделия, хлебобулочные, кондитерские изделия с коротким сроком годности и напитки".

"Подход к привлечению местных поставщиков компания практикует во всех регионах присутствия. Мы также регулярно проводим встречи и обучающие семинары для производителей, что приводит к росту доли местной продукции в магазинах сети", - отметил Цветаев.