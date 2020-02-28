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Владислав Коган ушел с поста министра имущественных отношений Подмосковья

Пресс-служба министерства не располагает официальной информацией о назначении новой кандидатуры

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган покинул занимаемую должность. Он руководил министерством с февраля 2019 года, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Владислав Коган покинул пост министра имущественных отношений Московской области", - сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время пресс-служба не располагает официальной информацией о назначении новой кандидатуры на пост министра.

С 2011 года Коган работал в департаменте имущества города Москвы. С 2012 года он возглавлял комитет по управлению имуществом администрации городского округа Химки, с 2016 года занимал должность руководителя имущественного комплекса ВДНХ.

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