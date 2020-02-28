Более 1 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Подмосковье в этом году

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Подмосковья установили более 1 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов с начала 2020 года на территории региона, всего с 2019 года было установлено свыше 111 тыс. контейнеров нового образца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"В Московской области продолжается работа по установке контейнеров нового образца - синих баков для сбора твердых коммунальных отходов. С начала года установлено 465 синих баков для сухих отходов и 681 серых - для смешанных. Наиболее активная работа по установке новых контейнеров проведена в городских округах Щелково, Балашиха, Одинцово и Шатура", - говорится в сообщении.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, чьи слова приводятся в материале, с начала перехода на раздельный сбор отходов на территории Подмосковья установлено уже более 111 тыс. контейнеров нового образца. Это на 23% больше, чем было запланировано.

По мнению министра, это отличный показатель того, что жители региона активно стали разделять отходы, более 44% населения Подмосковья уже вовлечены в раздельный сбор. Кроме этого, в области продолжается размещение контейнерных площадок по новым стандартам раздельной системы отходов.

"При выборе места размещения, в обязательном порядке учитывается мнение жителей. Только после согласования с ними администрация муниципальных образований обустраивает новые места для сбора твердых коммунальных отходов", - сказал Велиховский.

Подмосковные жители вовлечены в раздельный сбор отходов с 1 января 2019 года. Благодаря их активному участию в сортировке отходов, в прошлом году более 1 млн. тонн отсортированных отходов не было захоронено на полигонах, а пошло непосредственно на вторичную переработку. Сегодня в регионе в полную мощь работают пять высоко технологичных комплексов по переработке отходов, и в ближайшее время будет запущено еще два подобных КПО. Ввод современных предприятий по переработке отходов позволил закрыть уже 28 полигонов в Московской области. Работа новых предприятий, в рамках создания комплексной системы по обращению отходов, должна довести объем захоронения коммунальных отходов в Московской области до 5% от образуемых отходов.