Красногорский депутат Джефф Монсон сдал ЕГЭ по истории

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств (ММА) и депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Джефф Монсон принял в субботу участие во всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями", написав пробный госэкзамен по истории.

Он заявил, что к тесту не готовился, но читает каждый день книги по истории России и изучает русский язык. Однако специально для Монсона задания были переведены на английский.

"Я знаю, что каждый год школьники выпускных классов сдают такой экзамен в виде теста, это очень важно - сдать тест, прилагая все свои знания, обретенные в школе", - сказал Монсон журналистам.

Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина отметила, что в этом году в муниципалитете отмечают большой интерес среди родителей школьников к акции. Сама Хаймурзина также приняла участие в пробном ЕГЭ. "В прошлом году вместе с родителями мы писали ЕГЭ по русскому, а в этом - по истории. В прошлом году писали только взрослые, а в этом и выпускники могут попробовать пройти пробный экзамен, чтобы понять, как устроена процедура", - сказала глава.

Всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" стартовала в Подмосковье 14 февраля. Она проходит в области уже в четвертый раз. За это время родители могут полностью пройти процедуру ЕГЭ - от рамки металлоискателя до получения результатов экзаменов. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой.

Монсон родился в США в 1971 году, в мае 2018 года получил российское гражданство. В сентябре того же года спортсмен стал депутатом городского парламента подмосковного Красногорска. В смешанных единоборствах Монсон выступает с 1997 года, одержал ряд побед и в течение нескольких лет считался одним из сильнейших бойцов тяжелого дивизиона. Последний свой бой Монсон провел в октябре 2016 года.