Подмосковье передало Ульяновской области программные продукты для управления регионом

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Ульяновская область первой из субъектов РФ получила от Подмосковья программное обеспечение для создания собственного центра управления регионом. Об этом ТАСС сообщили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"Министерство подписало с правительством Ульяновской области два первых лицензионных договора о безвозмездном предоставлении прав использования на условиях простой (неисключительной) лицензии на модуль единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области "Единая книга жалоб и предложений" ("Добродел") и специальное программное обеспечение государственной информационной системы Московской области "Единый центр управления регионом", - сообщили в министерстве.

Заключение лицензионных договоров и передача программного обеспечения происходит в соответствии с условиями соглашения о сотрудничестве при реализации национального проекта "Цифровая экономика" и ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства Минстроя России "Умный город" между двумя регионами. Таким образом, Ульяновская область стала первым российским регионом, который вышел в реальную плоскость масштабирования опыта Московской области по созданию Центров управления регионом, отметили в министерстве.

В январе 2020 года глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина на заседании Совета по развитию местного самоуправления попросила президента РФ Владимира Путина включить в проект поручений создание в стране центров управления регионом (ЦУР). Президент поддержал инициативу тиражировать такой опыт.

Центр управления регионом

Центр управления регионом Московской области создан в 2019 году во исполнение указа президента России "О формировании системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия". В центре реализована управленческая модель, состоящая из трех этапов: "Все знаем - быстро решаем - не допускаем". На первом этапе создается карта проблем жителей Подмосковья с выявлением точек напряженности, на втором этапе о проблеме сообщается исполнителям, которые быстро и качественно должны ее решить, третий этап - предотвращение аналогичных проблем в будущем.

Всего в центре работают 122 сотрудника из 30 отраслевых ведомств и министерств. Они получают информацию от портала "Добродел" и системы "Инцидент", с горячих линий губернатора, профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем. Чтобы не допускать повторения тех или иных проблем, в центре применяются цифровые технологии для контроля за надлежащим состоянием дворов и подъездов, по своевременному вывозу мусора, соблюдению расписания движения общественного транспорта, доступности записи на прием в поликлиники, в детские сады и школы.

По данным специалистов, каждую неделю поступает 10-12 тыс. сообщений от жителей. Чаще всего они связаны с дорогами, мусором, состоянием дворов. Информация распределяется на профильные блоки: медицина, образование, соцзащита, транспорт и дороги, госуслуги, ЖКХ и мусор, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты.