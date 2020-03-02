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Владельцы карт "Мир" получат скидку при оплате проезда в транспорте Подмосковья

Скидка составит семь рублей за поездку

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Держатели бесконтактных карт "Мир" любого банка смогут получить скидку при оплате проезда в общественном транспорте Подмосковья до 30 июня. Размер скидки составит семь рублей, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"С 1 марта по 30 июня 2020 года держатели всех бесконтактных карт "Мир" любого банка смогут ездить в общественном транспорте Подмосковья со скидкой. Скидка по карте составит семь рублей за поездку. Сэкономить на проезде можно будет в автобусах, троллейбусах, трамваях и на водном транспорте региона", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов, которого цитирует пресс-служба, количество оплат проезда в общественном транспорте Московской области различными банковскими картами постоянно увеличивается. В 2019 году этот показатель вырос до 12,7 млн.

"С начала 2020 года в общественном транспорте Подмосковья оплатили проезд уже несколько сотен тысяч пассажиров, что в несколько раз больше, чем годом ранее. Жители Подмосковья активно оплачивают проезд как безналично, так и в одно касание. Здесь популярна оплата как национальными платежными картами, так и банковскими картами международных платежных систем", - добавил Иванов.

В пресс-службе уточнили, что на чеке, выданном при оплате проезда, будет отображаться полная стоимость услуги, а скидка будет произведена при фактическом списании средств с банковского счета.

В материале отмечается, что акция для держателей карты "Мир" запущена совместно с ПАО Сбербанк и оператором автоматизированной системы оплаты проезда АО "Расчетные Решения" при участии областных перевозчиков общественного транспорта. Сбербанк выступает эквайрером проекта, обеспечивающим прием бесконтактных банковских карт различных платежных систем.

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