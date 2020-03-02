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Меры профилактики гриппа и ОРВИ усилили в школах Подмосковья

Школам рекомендуют отменить массовые и выездные мероприятия

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Профилактические меры в отношении гриппа и ОРВИ усилили в образовательных учреждениях Московской области. В период осложнения эпидемиологической ситуации школам рекомендуется отменить массовые и выездные мероприятия, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"В образовательных учреждениях региона будут усилены профилактические меры гриппа и ОРВИ. Это делается ежегодно в высокий период заболеваемости. Все руководители учреждений получили рекомендации на период распространения гриппа и ОРВИ. В числе мер - утреннее дистанционное измерение температуры у учащихся и, при необходимости, обучение по кабинетной системе - когда за конкретным классом закрепляется конкретный кабинет. Также школам в период осложнения эпидемиологической ситуации рекомендовано отменить массовые и выездные мероприятия, занятия в бассейнах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что меры профилактики усилены с утра 2 марта.

Как отмечается в материале, если у ребенка будет зафиксирована повышенная температура или обнаружено общее недомогание, то он будет отправлен домой в сопровождении родителей. Принимаемые профилактические меры не отразятся на качестве образовательного процесса. Также Министерство образования региона поручает всем директорам школ на территории Подмосковья взять на личный контроль эпидемиологическую ситуацию в своем учреждении.

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