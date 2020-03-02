Сбор предложений по строительству линий освещения в Подмосковье стартовал на "Доброделе"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сбор предложений по строительству линий наружного освещения вдоль дорог регионального значения в 2021 году стартовал на портале "Добродел", в понедельник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"На портале "Добродел" стартовал сбор предложений по строительству линий наружного освещения вдоль дорог регионального значения в 2021 году. Сбор предложений продлится до 10 марта. Чтобы предложить участок для строительства линий освещения необходимо указать точку на интерактивной карте, на которой отображаются все дороги Подмосковья. По результатам сбора, участки, набравшие наибольшее количество предложений и комментариев, будут выставлены на последующее голосование", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, один человек сможет оставить только одно предложение, отметив необходимый участок дороги, который нуждается в освещении. После все участки на муниципальных дорогах, по которым жители оставят предложения, будут направлены в администрации муниципалитетов для формирования плана мероприятий по освещению.

"Всего в 2021 году запланировано строительство не менее 300 км линий освещения. В первую очередь линиями освещения будут обустроены аварийно-опасные участки автодорог, 25% адресов от общего объема будет определено по результатам голосования на портале "Добродел". Жителям предлагается выбрать дополнительные участки, где необходимо установить освещение. Предложения, которые наберут наибольшее число голосов и комментариев, будут выставлены на последующее голосование. Сбор предложений по обустройству освещения на 2021 год необходимо провести в этом году, поскольку для проведения работ требуется разработка проекта", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.