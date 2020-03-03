Более 2,8 тыс. человек расселят из аварийного жилья в Подмосковье в 2020 году

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 3 марта. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в 2020 году расселить из аварийного жилья более 2,8 тыс. граждан, об этом в ходе заседания правительства Подмосковья сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

"На сегодняшний день 22 тыс. граждан проживают в аварийном жилищном фонде, признанным таковым до 1 января 2017 года. Это жилье непригодно для проживания и подлежит расселению. Его площадь составляет 369 тыс. кв. м <...> Задача на 2020 год - расселить 46,3 тыс. кв. м жилья, в которых проживают более 2,8 тыс. граждан", - сказал Локтев.

Он добавил, что обьем финансирования для реализации поставленных задач по расселению граждан из аварийного жилья в текущем году составит более 2 млрд рублей, из них 900 млн рублей - средства федерального бюджета.

"За период с 2019 по 2021 год мы должны расселить из аварийных жилых помещений в благоустроенные квартиры 22 тыс. человек в 46 городских округах. Для решения этой задачи из федерального и областного бюджетов выделено 15,5 млрд рублей. За прошедший год в рамках нацпроекта ["Жилье и городская среда"] нами было расселено 1866 граждан", - отметил Локтев.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв.