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Полиция обнаружила 44 нелегальных мигранта на складах и строительных объектах в Балашихе

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учет трудовых мигрантов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Полицейские обнаружили на складах и строительных объектах в Балашихе 44 нелегальных мигрантов, которым придется оплатить штраф и покинуть территорию России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного главка полиции.

"В рамках проведения оперативно-профилактической операции "Нелегал" проверены производственно-складские и строительные объекты, расположенные на территории Балашихи. Составлен 71 административный протокол, в том числе за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории России. 44 нелегальных мигранта привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 и ст. 18.10 КоАП. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы страны", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, полиция возбудила уголовное дела на 41-летнего местного жителя за фиктивную постановку на учет трудовых мигрантов. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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