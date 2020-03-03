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Биологи Подмосковья обнаружили краснокжнижных птиц и новые местообитания редких лишайников

Специалисты обследовали территории будущего природного парка "Журавлиный край" в Талдомском и Сергиево-Посадском округах

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Биологи обнаружили новые местообитания редких видов на севере Подмосковья, в их числе краснокнижные серые сорокопуты и редкие лишайники. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экологии и природопользования региона.

Специалисты природоохранного фонда "Верховье" открыли новый полевой сезон. Экспедиция биологов продолжила обследование территории будущего природного парка "Журавлиный край" в Талдомском и Сергиево-Посадском округах.

"Первые результаты полевого сезона порадовали ценными находками. Так, биологи трижды наблюдали серых сорокопутов, включенных в Красные книги России и Московской области. Всего на территории Подмосковья гнездится около 100 пар этих хищников. <…> Обнаружены также новые местообитания редких лишайников, в том числе на старых липах парка бывшего поместья М. Салтыкова-Щедрина", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что площадь проектируемой особо охраняемой природной территории должна составить около 75 тыс. га, в состав природного парка планируется включить 11 уже существующих ООПТ. Экологам предстоит пройти маршрут обследования не менее 5,5 тыс. км и организовать, как минимум, 3 тыс. точек полевых работ.

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