В Подмосковье задержали убежавшего из больницы мужчину с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Мужчина, у которого были симптомы вызванного коронавирусом заболевания, сбежал из больницы в Домодедове. Его задержали и вернули на лечение. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в медицинских кругах.

"В домодедовской горбольнице содержался 31-летний мужчина, прилетевший из Италии с симптомами респираторного заболевания. Он самовольно покинул лечебное учреждение", - сказал собеседник агентства.

Мужчину удалось задержать в течение непродолжительного времени. Его вернули в больницу.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 2 марта подтвердился у гражданина России. Заболевание протекает в легкой форме. Как пояснили в штабе, молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии. Он вернулся в Россию 23 февраля, а 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего был госпитализирован. Результаты лабораторного обследования выявили коронавирус.