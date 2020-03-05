Более 1,3 тыс. точек по продаже цветов будут работать в Подмосковье в преддверии 8 Марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Более 1 тыс. магазинов и свыше 260 нестационарных торговых объектов по продаже цветов будут работать на территории Московской области в преддверии Международного женского дня, об этом сообщил ТАСС в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"Количество цветочных точек в Подмосковье в преддверии празднования Международного женского дня значительно увеличится. На территории Московской области будут работать 1066 стационарных цветочных магазинов, а также 266 нестационарных торговых объектов со специализацией "Цветы", - сказал Разин.

Министр отметил, что наибольшее количество точек будет работать в Балашихе, Богородском округе, Ленинском округе, Одинцове, Подольске и Химках. "В преддверии 8 Марта спрос на цветы традиционно вырастает в несколько раз, но дефицита цветочной продукции в регионе не ожидается", - рассказал министр.

Он отметил, что средний ассортимент магазина составляет около 350 сортов цветов, нестационарного торгового объекта - 150. Наибольшее количество реализуемой во время праздников цветочной продукции выращено на территории Московской области, в Абхазии, Белоруссии, Голландии, Эквадоре.

"За последнее время доля цветочной продукции от отечественного производителя значительно выросла, и все чаще в продаже появляются розы, тюльпаны, ирисы, хризантемы из Подмосковных теплиц. Цветы везут, в основном, из Дмитровского городского округа, Егорьевска и Ступина. Выращиванием цветов в Подмосковье занимаются более 10 крупных производителей", - добавил Разин.

В России Международный женский день считается официальным праздником с 1919 года. В первые годы советской власти он носил название Международный день работниц. С конца 1920-х годов стал именоваться Международным женским днем. В 1966-м году 8 марта было официально объявлено праздничным и нерабочим днем.