Технический этап рекультивации ТКО "Долгопрудный" завершат к июню 2020 года в Подмосковье

ДОЛГОПРУДНЫЙ, 5 марта. /ТАСС/. Власти Подмосковья проинспектировали ход работ по рекультивации полигона ТКО "Долгопрудный" в одноименном городе в Московской области. Нынешний этап планируется завершить к июню 2020 года.

"Долгопрудный" - первый полигон в Подмосковье, где используется так называемая армогрунтовая подпорная стена для стабилизации грунтовых масс и откосов. Ее длина составляет 1,5 тыс. м, объем биосинтетического материала с основанием для покрытия тела полигона составит порядка 180 тыс. куб., сейчас на 80% сделана подпорная стенка и около 4 тыс. кв. м облицовки из 12 тыс. кв. м. Работы технического этапа мы закончим к июню", - сообщил в четверг журналистам руководитель проектов МСУ-1 Андрей Дымов.

В процессе рекультивации первоначальный проект был немного изменен. Инженеры отказались от строительства коллектора сквозь тело полигона, в который должна была войти речка. Вместо этого поставили противофильтрационную завесу (бентонитовую стену) вдоль реки, которая исключает попадание фильтрата в грунтовые воды.

"Полигон ТКО "Долгопрудный" площадью около 139 тыс. кв. м был закрыт в 2014 году, рекультивация началась в июне 2019 года. Этот объект - один из самых простых и наименее проблемных: без системы мусоросжигания, без факелов, без системы принудительной утилизации собранного свалочного газа и фильтрата, что позволяет снизить эксплуатационные затраты. Отсутствие выброса биогаза позволит здесь сделать пассивную систему дегазации, которая будет препятствовать опасным концентратам, если они возникнут", - заявил министр экологии и природопользования области Дмитрий Куракин.

Рекультивация полигонов в Подмосковье направлена на достижение трех задач: очистка воздуха от так называемых свалочных газов, предотвращение попадания фильтрата в водные объекты и возвращение восстановленных земель в хозяйственный оборот. В Московской области пять полигонов, которые будут сданы в 2020 году, еще на трех идут работы, начатые в 2019 году, и два полигона, с которыми начнут и закончат работать в 2020 году ("Дубна Правобережная" и "Княжьи Горы").

Общая площадь объектов, подлежащих рекультивации в Московской области, превышает 360 га. Устранение негативного воздействия от выбросов фильтратов улучшит качество жизни около 3,5 млн жителей региона. В федеральную программу "Чистая страна" вошли 28 полигонов Подмосковья, которые планируется рекультивировать до 2024 года.