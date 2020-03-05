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Свыше 100 домов отремонтируют в бывших военных городках Подмосковья в 2020 году

Специалисты проведут работы по ремонту и утеплению фасадов, заменят внутренние инженерные системы, установят узлы тепловой энергии, отремонтируют кровлю и заменят лифтовое оборудование

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Более 100 многоквартирных домов, расположенных в бывших военных городках Московской области, планируют капитально отремонтировать в 2020 году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"В 2020 году планируется провести капитальный ремонт в 111 многоквартирных домах (МКД) бывших военных городков Подмосковья. Всего с 2014 года в регионе капитально отремонтировано почти половина из всех МКД жилого фонда бывших военных городков - более 500 многоквартирных домов", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального Московской области Антона Велиховского.

Как отметили в пресс-службе, в ходе реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в бывших военных городках Подмосковья проведут работы по ремонту и утеплению фасадов, заменят внутренние инженерные системы, в том числе заменят систему газоснабжения в домах, а также установят узлы тепловой энергии, отремонтируют кровлю, заменят лифтовое оборудование.

В пресс-службе пояснили, что в программу по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Подмосковья, рассчитанную до 2049 года, включено 1128 домов, расположенных в бывших военных городках. Это составляет практически весь жилищный фонд переданных в муниципальную собственность поселений. Исключения, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, составляют аварийные дома, запланированные к переселению, а также дома, в которых менее пяти квартир.

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