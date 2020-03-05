Четыре новых парка появятся в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Новые парки появятся в четырех городских округах Московской области в 2020 году в рамках реализации госпрограммы "Формирование комфортной городской среды", также будут благоустроены 16 уже существующих парков. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"В 2020 году в рамках государственной программы "Формирование современной комфортной городской среды" Министерство благоустройства Московской области планирует благоустройство 16 и создание четырех парков культуры и отдыха <…> Новые парки появятся в четырех городских округах: Коломна - парк Непецино, Орехово-Зуево - Дрезненский парк, Истра - парк на набережной Песчаная, Домодедово - Ушмарский лес", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в текущем году планируется благоустроить парк "Скитские пруды" в Сергиевом Посаде, парк культуры и отдыха в Шаховской, парк "Наташинские пруды" в Люберцах, парк "Авангард" в Электростали, Расторгуев парк в Ленинском округе, Принарский парк в Серпухове, парк "Березовая роща" в Пушкине, парк "Сказочный" в Красногорске, Центральный парк в Богородском округе, парк имени Олега Степанова в Серпухове, а также городские парки в Электрогорске, Краснознаменске, Павловском Посаде и Солнечногорске.

Отмечается, что в каждом парке будет определен индивидуальный перечень работ. В целом, в парках планируется обустроить дорожно-тропиночные сети, детские игровые площадки, сцены, танцевальные площадки, освещение. "Мы не только благоустраиваем парки, но и осуществляем мониторинг за качеством проведения этих работ, содержанием территорий и проведением мероприятий. Также проводим рейтингование парков культуры и отдыха", - процитировали в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

Всего по данным пресс-службы, на территории Московской области 100 парков культуры и отдыха. С 2014 года их количество увеличилось в четыре раза. В прошлом году в Подмосковье было благоустроено 17 парков и создано три новых.

Как ранее сообщала пресс-служба Министерства благоустройства региона, в 2020 году на формирование комфортной городской среды в Подмосковье планируется направить 12,6 млрд рублей, из них 2,2 млрд рублей - средства федерального бюджета. Эти средства будут направлены на благоустройство около 50 общественных пространств (включая парки, набережные и пешеходные улицы).

О формировании комфортной городской среды

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" входит в национальный проект "Жилье и городская среда". Федеральный проект предполагает, что почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития городской среды, а доля городов с благоприятной средой достигнет 60% - это в два с лишним раза больше, чем в 2019 году.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв.