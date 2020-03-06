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Производство улиток в Подмосковье до конца года планируют увеличить в 10 раз

По итогам прошлого года в регионе произвели около 5-6 тонн улиток

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Около 60 т виноградной улитки планирует производить фермер Сергей Балаев из Коломны к концу года, сообщил ТАСС в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

"Необычный вид продукции - пельмени из мяса улитки, фермер выпускает чуть больше года. Начинка, отмечу, состоит не из фарша, а из целой улитки. На данный момент на ферму поступает новое специализированное оборудование для увеличения объемов производства продукции, которая будет поступать в продажу в замороженном виде <...> По планам производителя до конца года на ферме будет произведено порядка 60 т улитки", - сказал Разин.

Он отметил, что по итогам 2019 года на ферме было произведено около 5-6 т улитки. Первые 300 штук он привез из Крыма. Сегодня количество улиток он измеряет по весу. Моллюсков фермер продает оптом и в розницу не только любителям деликатесов, но и рестораторам и желающим разводить улиток.

"Подмосковная улитка стоит 500 рублей за килограмм, в три раза дешевле импортных. В килограмме примерно 40-70 моллюсков, в зависимости от размера. В ресторане порядка 10-12 улиток обойдется в тысячу рублей", - отметил Разин.

Также министр отметил, что основное направление деятельности фермера - разведение коз молочного направления. "Он производит козье молоко, йогурт, кефир, масло, творог, мягкий и твердые сыры. Пять лет назад министерство оказало фермеру поддержку в виде гранта в размере 8,2 млн рублей на развитие семейной животноводческой фермы", - сообщил Разин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о целесообразности предоставления государственной поддержки предприятиям, занимающимся разведением улиток.

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