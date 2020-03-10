В Московской области за выходные обезвредили 10 боеприпасов времен войны

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Взрывотехники обнаружили и обезвредили в Московской области за прошедшие выходные 10 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС во вторник сообщил начальник поисково-спасательного отряда ГКУ МО "Мособлпожспас" Олег Совенко.

"Жители деревни Ногово городского округа Клин обнаружили три артиллерийские мины калибра 50 мм. Наши работники провели тщательную проверку территории вокруг и нашли еще пять боеприпасов", - сказал он.

По словам Совенко, еще два 85-мм артиллерийских снаряда были обнаружены недалеко от деревни Белая Богородского городского округа. "Все боеприпасы были уничтожены согласно инструкции", - добавил Совенко.