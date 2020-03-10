{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Московской области за выходные обезвредили 10 боеприпасов времен войны

Снаряды были обнаружены в городских округах Клин и Богородский

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Взрывотехники обнаружили и обезвредили в Московской области за прошедшие выходные 10 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС во вторник сообщил начальник поисково-спасательного отряда ГКУ МО "Мособлпожспас" Олег Совенко.

"Жители деревни Ногово городского округа Клин обнаружили три артиллерийские мины калибра 50 мм. Наши работники провели тщательную проверку территории вокруг и нашли еще пять боеприпасов", - сказал он.

По словам Совенко, еще два 85-мм артиллерийских снаряда были обнаружены недалеко от деревни Белая Богородского городского округа. "Все боеприпасы были уничтожены согласно инструкции", - добавил Совенко.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Облачная погода, дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве 10 марта
В ночь на среду температура может опуститься до 2 градусов тепла
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС