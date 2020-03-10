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Природный заказник площадью более 990 га создадут в Волоколамском городском округе

Всего в регионе в настоящий момент насчитывается около 250 ООПТ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Особо охраняемую природную территорию (ООПТ) общей площадью более 990 га проектируют в Волоколамском городском округе, где были найдены уникальные грибы, лишайники и птицы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экологии и природопользования Московской области.

"В Минэкологии подготовлен проект положения о государственном природном заказнике областного значения "Чередовский". Планируется, что площадь особо охраняемой природной территории (ООПТ), расположенной в Волоколамском городском округе, превысит 994 га. Заказник будет включать в себя земли Судниковского и Волоколамского лесничеств", - отмечается в материале.

Биологи зафиксировали при обследовании проектируемой ООПТ 64 вида позвоночных животных, в том числе один вид рыб, три вида амфибий, один вид рептилий, 45 видов птиц и 14 видов млекопитающих. В их числе - охраняемые на территории области черный коршун, серый журавль, трехпалый дятел и кедровка. Большим видовым разнообразием отличается флора заказника. Наибольший интерес представляют занесенные в Красную книгу Московской области ветреница дубравная, подлесник европейский, а также подберезовик разноцветный и пять видов редких лишайников.

Режим особой охраны ООПТ подразумевает запрет на любое строительство, прокладку дорог, разведение костров и размещение стихийных туристских бивуаков, а также любую деятельность, которая может нарушить гидрологический режим.

Всего в Московской области в настоящий момент насчитывается около 250 ООПТ.

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Россия
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