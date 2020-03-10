Власти Подмосковья усилили меры дезинфекции в общественном транспорте

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Власти Московской области усилили меры дезинфекции в общественном транспорте Подмосковья для профилактики вспышки вирусных инфекций, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Министерством транспорта региона разработан и утвержден регламент по профилактике вспышки вирусных заболеваний и в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции <...> Перед выходом на линию в автобусах, [маршрутных] такси, электричках помимо ежедневной влажной уборки дважды в день проводится полная дезинфекция салонов. Все средства абсолютно безопасны для пассажиров", - привели в пресс-службе слова первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анны Кротовой.

Там также отметили, что все водители обеспечены дезинфицирующими средствами, салфетками и одноразовыми масками. "Также при министерстве создан оперативный штаб, который в ежедневном режиме проверяет салоны транспортных средств на наличие грязи и частоту обработки дезинфицирующими средствами. Нарушителей будут штрафовать на 20 тыс. рублей", - цитирует Кротову пресс-служба.

В ведомстве также добавили, что в наземном общественном транспорте и автомобилях такси все ручки, поручни, рули и подлокотники несколько раз в день проходят санобработку. В поездах и на железнодорожных станция помимо влажной уборки проводится обработка дезинфицирующими средствами салонов электричек, касс, турникетов, валидаторов, автоматов по продаже билетов. В "Ласточках" и "Иволгах" на постоянной основе проводится ультрафиолетовое обеззараживание воздуха.

В пресс-службе пояснили, что машинисты, водители автобусов, трамваев и троллейбусов ежедневно перед сменой проходят медосмотр. Кассирам, контролерам, сотрудникам локомотивных бригад и работникам депо также выдают антисептические средства.

"Обращаем внимание пассажиров, что для профилактики вирусных заболеваний необходимо использовать одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые два-три часа, мыть руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми, проводить дезинфекцию гаджетов, оргтехники и поверхностей, к которым прикасаетесь", - напомнили в ведомстве.