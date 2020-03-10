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Сообщения о "минировании" железнодорожных и автовокзалов Подмосковья оказались ложными

Специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах на всех железнодорожных и автовокзалах Подмосковья оказались ложными. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

Специалисты проверили все ж/д и автовокзалы в Московской области после этих сообщений. "Проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывные устройства не обнаружены. Информация о "минировании" оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре прошлого года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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