Власти Подмосковья будут контролировать уборку в подъездах домов через приложение

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Подмосковные власти планируют в марте запустить мобильное приложение, в котором управляющие компании должны будут выкладывать фотографии из подъездов жилых домов после проведенных уборок. Об этом сообщила на пресс-конференции в Москве руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

"У нас сейчас разработано и проходит тестирование мобильное приложение для управляющих компаний, дворников, сантехников, уборщиц. Они должны будут прийти в подъезд с утра, сфотографировать текущее состояние подъезда, затем убрать его и снова сфотографировать после уборки. К середине марта мы его запустим", - сказала Федина.

Она отметила, что местные власти должны будут подтверждать выложенную в приложение информацию об уборке. Кроме того, дома будут систематически проверять сотрудники Госжилинспекции. Таким образом, по словам Фединой, приложение позволит уменьшить поток жалоб граждан на содержание подъездов за счет их предупреждения. Если же управляющая компания не будет справляться с этой функцией, жителям предложат ее заменить.

"Подъезды должны быть чистыми, должны всегда гореть лампочки. И с помощью приложения сотрудники Госжилинспекции выходят с систематическим осмотром в многоквартирные дома, проверяют их состояние и эффективность работы управляющих компаний", - сказала Федина.