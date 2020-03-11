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Станции "Санино" и "Победа" открыли на Киевском направлении

Они станут частью четвертого Московского центрального диаметра, которые свяжут Железнодорожный и Апрелевку
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Описание
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и вице-президент по строительному комплексу ОАО "РЖД" Олег Тони
© Гавриил Григоров/ТАСС
© Гавриил Григоров/ТАСС
© Гавриил Григоров/ТАСС
© Гавриил Григоров/ТАСС
© Гавриил Григоров/ТАСС
© Гавриил Григоров/ТАСС
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Новую станцию "Санино" и реконструированную станцию "Победа" открыли на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД). В дальнейшем новые станции станут частью четвертого Московского центрального диаметра, который должен связать населенные пункты Железнодорожный и Апрелевку, сообщил журналистам в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Киевское направление будет включено в одно из следующих направлений МЦД, это Киевско-Горьковское направление или МЦД-4. Здесь идут большие и масштабные работы, строительство третьего и четвертого пути. Новые станции "Аминьевская", "Минская", соединение Смоленского и Киевского направления железной дороги, которые дадут синергию этих двух направлений. Сегодня с Андреем Юрьевичем [Воробьевым, губернатором Подмосковья] мы открываем две станции, которые одновременно работают и на Подмосковье, и на Москву, на границе двух территорий. Станция "Победа" реконструирована, станция "Санино" - новая станция, которая будет востребована жителями с учетом развития территорий", - сказал Собянин при посещении станции Победа.

Он добавил, что обе станции соответствуют всем современным требованиям и стандартам. Мэр также поблагодарил губернатора Воробьева за совместный проект, "который важен для обоих регионов".

"Спасибо Москве, мэру и РЖД; у нас проект МЦД развивается, Лобня, Одинцово и Подольск уже ощутили преимущества этого современного сообщения. Мы идем дальше, дополнительные пути строятся, новые станции открываются. Очень символично, что в год 75-летия Победы [открывается одноименная станция]. Это уникальные места, отсюда наши предки погнали фашистов. <...> Наша задача все пять комплексов [диаметров] запустить, это масштабный и большой проект, жители его ждут. Очень приятно, что здесь активное участие принимают и федеральное правительство, и мэрия Москвы", - добавил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что протяженность участка МЦД-4 от Апрелевки до Киевского вокзала составляет 42 км. На участке действуют 15 остановочных пунктов. В рамках развития проекта участка Москва-Сортировочная-Киевская - Апрелевка предусмотрено строительство III и IV главных путей, соединительной ветки со Смоленским направлением МЖД, а также четыре остановочных пункта Поклонная, Минская, Аминьевская и Санино. Кроме того, запланировано комплексное благоустройство прилегающих территорий с целью создания комфортных условий для пассажиров, пешеходов и автомобилистов.

Всего предполагается построить и реконструировать 37 км дорог, 27 внеуличных переходов, 10 площадок общественного транспорта, обустроить 11 стоянок для такси, 29 станций велопроката, парковки на 2 тыс. машино-мест. Пассажирские платформы будут оборудованы по стандартам МЦД - с навесами на всю длину и конкорсами, совмещающими функции кассовых залов и переходов через железнодорожные пути.

О новых станциях

Станция "Победа" Киевского направления Московской железной дороги, которая расположена в городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа. Остановочный пункт был закрыт чуть больше года, за этот период построили новую, современную инфраструктуру с конкорсом. В надземном переходе установили лифты и эскалаторы для удобства маломобильных пассажиров.

Новый вестибюль станции "Побед" имеет четыре выхода: два выхода на пассажирскую платформу, и два выхода на Пролетарскую улицу; пассажирские платформы построены с навесами во всю длину, конструкция навесов имеет V-образную форму, что позволяет предотвратить сползание снега, а также улучшит эстетический вид.

Новый остановочный пункт "Санино" находится между станциями Кокошкино и Крекшино. На первом этапе открыта одна платформа, возле которой останавливаются пригородные поезда, а в будущем и электрички МЦД-4. Построен один подземный вестибюль оснащенный лифтами, эскалаторами и турникетами; на платформу можно попасть со стороны строящегося микрорайона. В 2022 году запланировано завершить строительство второй платформы и вестибюля, эти работы будут синхронизированы с запуском дополнительных главных путей на Киевском направлении МЖД.

О МЦД

Об идее пуска МЦД было объявлено в ноябре 2017 года, в том же месяце президент России Владимир Путин одобрил проект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "РЖД", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен". Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.

МЦД получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско - Савеловский", от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско - Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск.

Движение по двум диаметрам запустили 21 ноября. Тогда в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. До 8 декабря проезд на МЦД был бесплатным.

Первые Московские центральные диаметры от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска включают 132 км путей и 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 году количество станций должно увеличиться до 66, количество пересадок - до 27. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.

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Россия
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