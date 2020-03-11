Площадь парков в Подмосковье увеличилась на четверть с 2017 года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 11 марта. /ТАСС/. Общая площадь подмосковных парков увеличилась с 1,8 тыс. га до 2,2 тыс. га с 2017 года за счет появления новых парков. В настоящее время в Московской области насчитывается около 100 парков культуры и отдыха, сообщил журналистам в среду министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

"Общая площадь парков с 2017 года по 2019 год выросла с 1804 га до 2262 га. Посещаемость - с 7 млн человек в 2017 году до 9 млн человек в 2019 году", - сказал Хайкин.

Он добавил, что всего на территории региона насчитывается около 100 парков культуры и отдыха - с 2014 года это число увеличилось в четыре раза.

По словам министра, в регионе ежегодно проводится работа по благоустройству и созданию новых парковых территорий. В 2020 году новые парки появятся Коломне, Истре, Орехово-Зуеве и Домодедове. Во всех этих муниципальных образованиях, за исключением Домодедовского округа, уже определены площадки для будущих парков.

По данным пресс-службы министерства благоустройства региона, также в 2020 году планируется благоустроить 46 общественных пространств, среди которых площади, скверы, набережные и пешеходные маршруты, в 37 муниципалитетах.