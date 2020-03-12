В МВД считают, что употребление жевательного табака может привести к переходу на наркотики

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Употребляющие жевательный и нюхательный табак (снюс, снафф и насвай) в дальнейшем могут перейти на наркотики. Об этом заявил в четверг начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Московской области Роберт Адамян.

"Проблема снюсов, снаффов, насваев реально существует. Мы только за январь текущего года изъяли 300 тыс. розничных упаковок", - сказал Адамян на пресс-конференции, посвященной запрету некурительной никотиновой продукции в России. По его словам, есть вероятность того, что потребители этих никотиносодержащих веществ со временем перейдут на тяжелые наркотики.

Представитель управления Анна Миронова добавила, что полиция проводила исследования по влиянию на здоровье человека некурительных никотиносодержащих смесей. Специалисты сделали вывод, что подобная продукция может вызвать тяжелые последствия вплоть до летального исхода. Во всех исследованных образцах содержание никотина было опасным для жизни и здоровья. Особую опасность, по ее словам, никотиновые смеси представляют для детей из-за меньшей по сравнению со взрослыми массы тела.

В декабре прошлого года уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова внесла в Мособлдуму инициативу о запрете продажи несовершеннолетним снюса на территории Подмосковья. Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что в 2020 году столичные власти продолжат работу над законопроектом, который может ограничить продажу снюсов и других никотиносодержащих смесей в магазинах Москвы.