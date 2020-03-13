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Минтранс Подмосковья предупредил водителей об ухудшении ситуации на дорогах из-за непогоды

Порывы ветра в регионе могут достигать 25 м/с

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении дорожно-транспортной ситуации на дорогах региона из-за погодных условий. Автомобилистам не рекомендуется парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе 13 марта в связи с сильным ветром. Синоптики предупреждают о сильном ветре, местами с порывами до 20-25 м/с, в период до 21:00.

"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает участников дорожного движения быть бдительными. Погодные условия могут привести к ухудшению дорожно-транспортной ситуации в регионе. Обращаем внимание, что водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. Кроме того, не рекомендуется парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пешеходам следует соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным переходам и ожидать транспорт только на посадочных площадках.

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Россия
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