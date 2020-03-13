Коммунальщики Подмосковья перешли на усиленный режим работы в связи с непогодой

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Жилищно-коммунальный комплекс Московской области перешел на усиленный режим работы для оперативной ликвидации возможных технологических нарушений в регионе из-за погодных условий, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе 13 марта в связи с сильным ветром. Синоптики предупреждают о сильном ветре, местами с порывами до 20-25 м/с, в период до 21:00.

"По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева жилищно-коммунальный комплекс Подмосковья перешел в режим повышенной готовности. Аварийно-восстановительные бригады выехали на плановые работы с усилением штата, вся необходимая спецтехника готова к оперативной ликвидации возможных технологических нарушений из-за погодных условий региона",- приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского.

Отмечается, что в период штормового предупреждения повышенное внимание будет уделено своевременному вывозу твердых коммунальных отходов на территории региона. "Несмотря на усиление ветра, соблюдение графика вывоза отходов региональными операторами исполняется в штатном режиме. Региональные операторы подготовили резервную технику и экипажи", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что в случае внештатных ситуаций жители Подмосковья могут обратиться в единые диспетчерские службы муниципальных образований, а также сообщить о проблемах через систему "Добродел".

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона, электросетевые компании Подмосковья переведены на усиленный режим работы. "Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения в электроснабжении", - привела пресс-служба слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.