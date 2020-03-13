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В сгоревшем ресторане клуба Moscow Country Club выявили нарушения пожарной безопасности

В результате пожара ресторан полностью сгорел и частично пострадали помещения гольф-клуба

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Нарушения требований пожарной безопасности были выявлены в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club, где в пятницу ночью произошел пожар на площади 1 тыс. кв. м.

Как сообщили ТАСС в Хамовническом суде Москвы, мировому судье судебного участка № 363 поступили административные материалы в отношении Moscow Country Club о нарушении правил пожарной безопасности. "Данные материалы направлены для рассмотрения по подсудности в Красногорск", - сказали в суде.

Источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС, что во второй половине февраля 2020 года сотрудники пожарного надзора проводили в ресторане внеплановую проверку, по итогам которой было выдано предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, а в отношении юридического лица составлены административные протоколы по ч. 12 ст. 19.5 КоАП ("Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор"). По этой статье предусмотрено наказание для юридических лиц в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей. Вместе с тем собеседник агентства отметил, что здание ресторана было оборудовано системами противопожарной защиты: автоматической пожарной сигнализацией, системой управления эвакуацией людей при пожаре, внутренним противопожарным водопроводом.

Ранее в экстренных службах сообщили ТАСС, что одной из причин, способствовавшей стремительному распространению пожара на территории гольф-клуба Moscow Country Club, стал запоздалый вызов пожарных.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 00:25. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела кровля на площади 1 тыс. кв. м. Пожар был полностью ликвидирован около 06:00. Пострадавших нет.

В результате пожара ресторан сгорел полностью, произошло обрушение кровли и перекрытий, от огня частично пострадали помещения гольф-клуба. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что причина пожара устанавливается. "Среди версий возгорания - неисправность электрооборудования, версия поджога не рассматривается", - сказал источник.

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