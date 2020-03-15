В Подмосковье будут проводить ежедневную дезинфекция подъездов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Управляющие компании Московской области с понедельника начнут в ежедневном режиме проводить дезинфекцию подъездов многоквартирных домов обеззараживающими средствами в целях борьбы с возможным распространением коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"В целях централизованной борьбы с возможным распространением коронавируса Министерством ЖКХ Московской области совместно с региональной Госжилинспекцией разработан комплекс мероприятий по организации безопасного пребывания жителей в местах общего пользования многоквартирных домов, в том числе дезинфекция подъездов обеззараживающими средствами. С понедельника всеми управляющими организациями Московской области ежедневно будет проводиться дезинфекция специализированными средствами входных групп, холлов первых этажей, перил и лифтовых кабин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также с понедельника в ежедневном режиме запланировано проведение дезинфекции всех офисов московского областного единого информационно-расчетного центра и "Мосэнергосбыта", касс управляющих организаций и расчетных центров по приему платы за коммунальные услуги.

По данным министерства, в Московской области насчитывается 54 тыс. домов и 156 тыс. подъездов.