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Распространение коронавируса нового типа

В Подмосковье отменят продажу билетов в общественном транспорте за наличный расчет

В Минтрансе региона отметили, что при безналичной оплате банковскими картами действует скидка 30%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Водители в наземном общественном транспорте Подмосковья с 17 марта перестанут продавать билеты за наличный расчет. Оплатить поездку в транспорте можно будет с помощью транспортной карты "Стрелка" и банковскими картами, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В автобусах, троллейбусах и трамваях Московской области с 17 марта перестанут продавать билеты у водителя за наличный расчет. Такое решение принято в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ВОЗ для профилактики вспышки вирусных инфекций, в том числе коронавируса 2019-nCoV", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что пассажиры смогут оплатить проезд с помощью карты "Стрелка", банковскими картами и мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей.

Пресс-служба добавила, что при безналичной оплате банковскими картами действует скидка 30%, а по карте "Стрелка" стоимость проезда более чем на 30% меньше, чем за наличные.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 63 до 93 за последние сутки. В Подмосковье было зафиксировано девять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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